Quarta vittoria consecutiva per la Scandone Avellino: 41-61 sullo Step Back

La Scandone Avellino firma il poker in campionato battendo lo Step Back Caiazzo in trasferta con il risultato di 41-61 nel recupero della ventunesima giornata di Serie B Interregionale. Quota 26 in classifica e conferma della crescita del gruppo allenato da coach Dell'Imperio. Punteggio basso, ma controllo per i lupi lungo il match con l'allungo nel terzo quarto, vinto dalla Scandone con il parziale di 9-23. Nel finale di gara espulso Duranti. Nel prossimo weekend, sabato 7 con palla a due alle 18, la squadra irpina sarà ospite della Stella EBK Roma.
Il tabellino
FIP - Serie B Interregionale
Step Back Caiazzo - Scandone Avellino 41-61
Parziali: 9-17, 13-7, 9-23, 10-14
Caiazzo: Lombardi, Mastroianni 5, Russo, Puoti, De Matteo, Smorra, Caloia 4, Aldi 3, Iuliano, Campanile 2, Cefarelli 6, Pisapia 5, Johnson 16. All. Petrazzuoli
Scandone: Scanzi 4, Cioppa, Cantone 5, Ragusa 2, Duranti 6, Stefanini 13, Gay 13, Donda 9, Vitale 1, Kmetic 8. All. Dell'Imperio