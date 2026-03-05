Avellino: +2 sui playout, come ripartono i lupi verso la sfida col Padova Padova, Virtus Entella, Sudtirol e Sampdoria: quattro match decisivi nell'obiettivo salvezza

Altra serata ricca di gol, un mercoledì sera pirotecnico con tutte le squadre a segno per tre pareggi e due vittorie casalinghe. Finale di 3-3 tra la Carrarese e il Catanzaro con il designatore arbitrale Gianluca Rocchi contestato in tribuna da alcuni tifosi apuani allo Stadio dei Marmi al termine del match. Rimonta del Frosinone per il 2-2 contro il Pescara. Il Bari ha battuto l'Empoli 2-1, pareggio tra la Juve Stabia e la Sampdoria (1-1) e il 2-1 del Palermo sul Mantova: al termine della ventottesima giornata l'Avellino ha solo due punti di vantaggio sui due posti playout, occupati dalla Virtus Entella e dal Bari, vincenti nel turno infrasettimanale e da quota 28 in classifica.

Avellino-Padova gara spartiacque

Sono 30, invece, i punti dei biancoverdi, chiamati al rilancio e alla vittoria casalinga per uscire dalla crisi e riallungare sulla zona rossa. Avellino-Padova, in programma sabato alle 15 al "Partenio-Lombardi", appare sempre più come la gara spartiacque nel cammino dei lupi, terzultimi per rendimento nella classifica delle ultime dieci giornate di campionato. Nelle scorse ore, nella ripresa immediata dopo il poker subito a Venezia, lavoro differenziato per Pandolfi e Palmiero. Ballardini non potrà contare su Tutino e Le Borgne, espulsi al "Penzo". Sabato si aprirà il ciclo chiave del campionato biancoverde con quattro scontri diretti consecutivi: Padova, Entella, Sudtirol e Sampdoria al ritmo casa/trasferta.