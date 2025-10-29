Blitz dei carabinieri ad Ariano: scandalo di fronte al cimitero/VIDEO E FOTO Sequestro penale di un'area adibita al deposito di macerie da estumulazioni

Blitz dei carabinieri ad Ariano Irpino a pochi giorni dalla commemorazione dei defunti nei pressi del cimitero.

Gli uomini del nucleo forestale hanno sottoposto a sequestro penale un'area adibita al deposito di macerie da estumulazioni.

Si tratta per lo più di rifiuti edili da demolizioni di loculi avvenute durante le rimozioni delle salme, entrati a contatto inevitabilmente con materiali eterogenei come legno della bara, residui di tessuti e imbottiture, parti metalliche ed altri residui.

Materiale che per legge sono da considerare urbani e che richiedono quindi procedure specifiche per lo smaltimento e il recupero in impianti autorizzati.

Il sequestro è avvenuto di fronte ai bagni pubblici, alle spalle dei box adibiti alla vendita di fiori e ceri. In molti avevano sentito odori nauseabondi nel piazzale del cimitero derivanti dai cumuli da quelle macerie a cielo aperto.

L'aera è stata delimitata dal nastro bianco rosso dei carabinieri. Dell'accaduto è stata informata la procura della repubblica di Benevento che ha avviato un'inchiesta.