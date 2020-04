Avellino, stroncato da un malore: addio all'architetto Zito Oggi il dramma in centro, nel suo studio di Vico Giardinetti

Avrebbe compiuto 62 anni a settembre Maurizio Zito, uno degli architetti più creativi e talentuosi d'Irpinia e non solo. A portarlo via è stato un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre era nel suo studio nei pressi di via de Sanctis, in vico Giardinetti ad Avellino, insieme alla moglie e collega giapponese Hikaru Mori, con cui da anni lavorava condividendo il progetto "Zitomori", dedicato alla ideazione e creazione di design moderno e contemporaneo.

Laureato in Architettura all’istituto universitario di architettura di Venezia nel 1984, nel 1996 aveva fondato lo studio di architettura e design insieme alla moglie. Sono numerosi i progetti in Italia che portano la prestigiosa firma dello studio Zitomori, in ambito di edilizia pubblica, privata, riqualificazione urbana, progettazione e pianificazione del territorio. E poi gli interventi di ripensamento di storiche cantine, come il progetto di ridisegno delle cantine dei Feudi di San Gregorio. Il rispetto della normativa vigente non consentirà di celebrare il funerale dell'architetto Zito. Tante le testimonianze di cordoglio e affetto che scorrono sui social in ricordo dell'uomo e del professionista.