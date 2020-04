Uova di pasqua a tutti i bambini, iniziativa del Comune Da domani la distribuzione grazie alla collaborazione di aziende dolciarie del territorio

Iniziativa simbolica del Comune di Avellino per la Pasqua. Ad annunciarlo l'assessore Stefano Luongo con un messaggio sulla sua pagina facebook. Da domani inizierà la distribuzione di uova di cioccolato in tutte le famiglie di Avellino in cui ci sono minori, quelle particolarmente disagiate e con problemi economici. "Grazie alla collaborazione di alcune importanti aziende dolciarie del territorio è stato possibile realizzare questa iniziativa che potrà contare sulla disponibilità dei volontari per la distribuzione. In campo la Protezione Civile, la Misericordia e i Falchi antincendio".

Si comincia domani con i bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell'Ospedale Moscati dove saranno consegnate sessanta uova di cioccolato.