"Bene il Prefetto. Da Festa solo arroganza" Il leader dell'opposizione: Negare il confronto democratico una brutta pagina dell'amministrazione

“Bene il prefetto, ora Festa ha il dovere di coinvolgerci”. Il leader dell’opposizione consiliare Luca Cipriano commenta positivamente l’intervento del Prefetto Paola Spena che ha redarguito il primo cittadino di Avellino invitandolo a ripristinare il normale dibattito consiliare. “Abbiamo dovuto coinvolgere il Prefetto per veder garantiti i nostri diritti. Rammarica e rimarrà un segno indelebile aver dovuto scrivere questa spiacevole pagina, opera del sindaco e del presidente Ugo Maggio ma interrompere per più di 40 giorni è stato un gesto di inaccettabile arroganza. Il Prefetto ha scritto una lettera inequivocabile, ha bacchettato duramente Festa e ha parlato di grave prevaricazione. Non si può interrompere il dialogo democratico. A questo punto ci aspettiamo una rapidissima convocazione per poter proporre la nostra ricetta per questa emergenza. Settimanalmente il sindaco ha il dovere di riferire. Tutti siamo stati eletti dai cittadini e tutti abbiamo il diritto di offrire un contributo senza polemiche ma con spirito costruttivo”.