De Luca risponde alle richieste di Unarma In prima linea lo storico sindacato dei carabinieri. La soddisfazione di Lo Priore e Possidente

Continua senza sosta l’operato di Unarma, lo storico sindacato dei carabinieri, finalizzato alla tutela dei militari. E’ di oggi il comunicato stampa del segretario regionale Emilio Taiani: "Il19 marzo scorso dalla segreteria regionale Campania Unarma si è levato l’appello indirizzato direttamente al governatore della regione campania per l’attivazione di un protocollo di controlli rivolti alle forze dell'ordine e al soccorso pubblico."

Vincenzo De Luca non è rimasto in silenzio di fronte alle istanze rappresentate dell'associazione sindacale dei carabinieri Unarma attraverso il segretario regionale della campania Emilio Taiani, al fine di realizzare velocemente tamponi speditivi al personale dell’arma dei carabinieri in attività di servizio. La risposta è così arrivata. Ci sono voluti oltre 20 giorni ma il risultato è stato raggiunto.

"Esprimiamo i nostri sentimenti di profonda gratitudine alla Regione che ha prontamente risposto alle criticità sollevate da Unarma, disponendo l’avvio di tamponi speditivi di cui è stato approvvigionato il comando legione Campania per la corretta esecuzione al personale dell’arma, in collaborazione con le competenti Asl”.

La soddisfazione dei segretari provinciali di Avellino Giuseppe Possidente e Massimiliano Lo Priore: "Iniziativa lodevole della dirigenza campana, alla quale ci uniamo nell'esprimere la nostra gratitudine al presidente Vincenzo De Luca. Ancora una volta Unarma dimostra di avere quale unico obiettivo, con non poche preoccupazioni, la tutela dei militari, soprattutto in questo tragico momento che vede le forze dell’ordine in prima linea, unitamente ad operatori di altri settori, nel combattere mediante la prevenzione, unica arma disponibile, questo nemico subdolo e invisibile che si chiama Codiv-19, anche a rischio della propria incolumità, soprattutto per chi opera nella provincia di Avellino, in questi giorni, territorio particolarmente martoriato soprattutto nell'arianese. Una guerra che vinceremo tutti insieme!