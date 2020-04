Covid, sinergia tra Moscati Avellino e Policlinico di Wuhan Medici italiani e cinesi in videoconferenza per un confronto sui protocolli di cura

Uno scambio di informazioni, buone prassi e sperimentazioni farmacologiche e diagnostico-terapeutiche sul Coronavirus Sars-Cov-2 tra medici specialisti dello Zhongnan Hospital di Wuhan, la città cinese focolaio inziale della pandemia, e i clinici dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

E’ programmato per domani mattina, nella Direzione Generale della Città Ospedaliera, un lungo collegamento in videoconferenza Italia-Cina. A confrontarsi con i medici cinesi saranno i direttori di alcune delle Unità Operative dell’area Covid dell’Azienda “Moscati”. Nello specifico, parteciperanno al confronto-dibattito, Giuseppina Dell’Aquila (Malattie Infettive), Antonino Maffei (Medicina d’Urgenza e Ps), Angelo Storti (Anestesia e Rianimazione), Antonio Iannaccone (Pneumologia) e Maria Amitrano (Medicina Interna). Con loro saranno in collegamento dalla Cina, tra gli altri, Yang Yufeng, vice presidente dell’ospedale Zhongnan e docente all’Università di Wuhan, e Peng Zhiyong, docente e Direttore dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva.

Gli specialisti avellinesi illustreranno i protocolli di cura adottati per fronteggiare l’infezione e solleciteranno i colleghi a fornire suggerimenti utili per migliorare ulteriormente le strategie mirate a un corretta gestione dei pazienti affetti da Covid-19.

A organizzare il forum sono stati Francesco Todisco, Consigliere delegato della Regione Campania per le Aree Interne, in collaborazione con Huang Meiling e You Yuze, docenti dell’Istituto Italo-cinese dell’Università la Sapienza di Roma, sponsor dell’evento.

"Ho ritenuto che fosse utile per l’Irpinia, per il territorio del Mezzogiorno più pesantemente colpito, creare una sinergia fra i ricercatori di Wuhan e l’Ospedale “Moscati” di Avellino - spiega il consigliere regionale Francesco Todisco - Per Avellino è una grande opportunità, quella di poter far riferimento alla drammatica ma preziosa esperienza della Facoltà di Medicina di Wuhan che per prima ha dato risposte valide. Sono davvero riconoscente alla professoressa Huang Meiling dell’Istituto di cultura italo/cinese e al Centro studi “Concetto Marchesi”, in particolare a Luca Orsogna e Domenico Dursi, per aver offerto alla comunità irpina questa grande e utile possibilità" conclude Todisco