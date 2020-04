Ciriaco De Mita ricoverato all'ospedale Moscati Problemi cardiaci per l'ex presidente del Consiglio

L'ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita è ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino da oggi pomeriggio per problemi cardiaci. Il sindaco di Nusco si sottoporrà a una serie di accertamenti. Le sue condizioni sono buone, ma per precauzione gli è stato consigliato il ricovero presso l’unità operativa di Cardiologia del nosocomio avellinese. I medici della città ospedaliera lo stanno sottoponendo ad esami specifici per scongiurare qualsiasi problema.