"Bonus Spesa e test rapidi, si chiarisca sulle procedure" L'opposizione rinnova i dubbi sull'iter adottato da Festa

Buoni spesa e test rapidi a Campo Genova continuano ad essere terreno di scontro tra maggioranza e opposizione. Mentre il sindaco Festa tira dritto per la sua strada ed è soddisfatto per aver “donato” una Pasqua più serena a tante famiglie attivando già per questo weekend i voucher alimentari, la minoranza chiede ancora chiarezza e trasparenza sui criteri di elargizione dei bonus. “Questo non vuol dire che l'Amministrazione non stia lavorando ma abbiamo solo chiesto delucidazioni circa i criteri dei buoni spesa governativi. Nessun componente dell’amministrazione ci è venuta a comunicare l’informativa – spiegano Ettore Iacovacci e Francesco Iandolo - Il Sindaco deve capire che tutti devono contribuire in questa fase. Serve chiarezza sui criteri con i quali sono state selezionati i nuclei familiari. Molti atti sono successivi agli annunci via social di Festa e questa non è la procedura corretta. Esiste un’Amministrazione che prende sottogamba le questioni e tiene fuori i consiglieri d’opposizione ma anche di maggioranza dal dibattito. Servirebbe maggior coordinamento e una migliore capacità di ascoltare”.