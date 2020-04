Mercogliano, 100 pacchi di beni per 200 famiglie Il sindaco D'Alessio: "La nostra strategia è stata fare rete"

Il Comune di Mercogliano rende noti i numeri degli aiuti alle famiglie in difficoltà durante questa emergenza Coronavirus. "La nostra strategia per concretizzare in tempi brevi gli aiuti alle famiglie in questa situazione di emergenza - commenta il Sindaco Vittorio D'Alessio - è stata fare rete. Grazie alla sinergia del Comune con la Misericordia del Partenio, la Caritas, le parrocchie, le associazioni del territorio, l' Abbazia Territoriale di Montevergine, i ristoratori e gli esercizi commerciali locali, è stato possibile allestire e rendere immediatamente attivo un Banco Alimentare della Solidarietà, che, integrato ad altri importanti servizi, ci permette di non lasciare solo nessuno, soprattutto quanti proprio a causa di questa emergenza si sono ritrovati nel bisogno.

62 pasti caldi giornalieri,100 pacchi di beni di prima necessità grazie alle raccolte solidali, cibo alle famiglie di immigrati presenti sul territorio, copertura di 200 famiglie con la consegna dei buoni spesa e per tutti i bambini il dono delle uova di Pasqua: questi sono i numeri delle nostre attività.

Non ci fermiamo qui, sono in itinere altri interventi. Nessuno verrà lasciato solo."