"Abbiamo protetto il Centro, ma l'Asl è stata attiva e vigile" Centro Medico Don Orione a Savignano Irpino, test rapidi tutti negativi

Test rapidi negativi su anziani e personale sanitario nel Centro Medico Don Orione a Savignano Irpino. A comunicare la bella notizia è stato il sindaco Fabio Della Marra.

"Giunga a tutti voi, la notizia del direttore del Centro Medico Don Orione, nella quale viene comunicato l'esito negativo dei test al Covid, eseguiti su tutto il personale sanitario e non e sugli ospiti (degenti). Ci preme ringraziare il dottor Fabrizio Lanciotti e tutto lo staff del Don Orione per la loro grande professionalità ed attenzione. Lo ringraziamo anche per aver, con lungimiranza, anticipato i tempi di chiusura del centro stesso. Non ci resta che dire buon lavoro, andrà tutto bene e ringraziare il direttore generale dell'azinda sanitaria di Avellino Maria Morgante e l'Asl per le loro azioni di tutela. Un grazie da parte mia e dall'intera amministrazione comunale.

Così la direzione della struttura savignanese: "Fortunatamente, tutti i test hanno dato esito negativo confortando così l’azione intrapresa dalla Struttura per la protezione della salute dei propri assistiti.

Il risultato che, vista la portata del fenomeno pandemico, non poteva dirsi certo - anche se finora la Residenza non ha mai presentato segnali di rischio - è da accreditare innanzitutto alla abnegazione degli operatori che da subito hanno avvertito chiara la responsabilità dei loro comportamenti quotidiani per la salvaguardia della incolumità degli ospiti, tutti molto anziani e ciascuno affetto da patologie complesse.

Per tale motivo, la direzione del Centro coglie questa rasserenante occasione per ringraziare pubblicamente il personale che si sta prodigando con passione e cura alle necessità quotidiane dei nostri assistiti.

Ma la giornata di oggi, ci offre lo spunto anche per un doveroso ringraziamento all’impegno che l'Asl di Avellino, di fronte a un’emergenza così inaudita e densa di gravi ripercussioni collettive, sta profondendo per coordinare gli interventi e provvedere al reperimento delle risorse, in una situazione di oggettiva difficoltà generale.

Un segno dell’attenzione e di vicinanza che i vertici dell’azienda sanitaria avellinese stanno riservando alle nostre realtà è dato proprio dai test che in questi giorni sta proponendo alle residenze per disabili e anziani. A testimonianza che dalle nostre parti la rete di sostegno pur in condizioni di estrema complessità e asprezza stringe le maglie a difesa della vita dei più fragili."

Dagli ospiti e dagli operatori del Centro Medico Sociale “Don Orione” di Savignano Irpino, l’auspicio cordiale per una Pasqua di luce.