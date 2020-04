Terremoto a Nusco: boato e tremore in paese Natale: nessun danno a cose e persone. Individuata la zona interessata: è contrada Campestrone

Un boato all'improvviso ha scosso la comunità di Nusco, che si è risvegliata nella paura nei giorni difficili dell'emergenza Coronavirus. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 e' stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 7.35.21 a Nusco, in provincia di Avellino. L'evento e' stato localizzato ad una profondita' di 11 chilometri con l’epicentro localizzato tra Nusco e Lioni, precisamente a contrada Campestrone, una zona a bassa densità residenziale, ma in cui il fenomeno è stato nettamente avvertito e accompagnato da quello che in tanti hanno definito un forte boato

L’area individuata dagli esperti è quella che insiste tra contrada Campestrone-Contrada Florentino-Campo di Nusco, quella che in tanti individuano come la zona a ai piedi del Montagnone e dove scorre il fiume Acqua Bianca.

“Il Coc è riunito per l’emergenza Coronavirus - racconta l’assessore comune di Nusco, Enzo Natale -. Abbiamo tutti ricevuto chiamate e messaggi. I residenti del centro paese hanno solo avvertito la scossa, che non ha allarmato tutti. Ma dalla zona di montagna, ubicata tra Nusco e Lioni, sono arrivate pi chiamate di residenti preoccupati”.

I vigili urbani hanno effettuato una serie di verifiche sulle strutture più a rischio, con il supporto e coordinamento della protezione Civile.

"In paese, nel centro e parte storica, non c’è stato alcun problema. La scossa è stata anche avvertita in maniera moderata - spiega Walter Vigilante -. Le verifiche della protezione civile hanno confermato che non c’è alcun rischio”.

Intanto il Coc riunito continua a monitorare i rilievi dell’Ingv. “La situazione è sotto controllo - spiega Vigilante -. Abbiamo dato conforto e informazioni a qualche residente preoccupato. Ma le verifiche hanno tranquillizzato tutti”.

“Ho sentito la scrivania tremare, ho guardato subito il soffitto della stanza - spiega il consigliere comunale del Pd Lucio Molinario -. La scossa è durata oltre cinque secondi. ho avuto il tempo di realizzare quanto stesse accadendo. Per fortuna non è successo nulla di grave, ma sono tante le persone che raccontano di aver udito un fragoroso boato”.

La scossa si è sentita distintamente anche a Cassano Irpino. E’ il sindaco del borgo delle acque, Salvatore Vecchia, a raccontare la grande paura vissuta in paese. Nessun danno e solo un grosso spavento quello vissuto in contemporanea anche a Bagnoli Irpino.

“La scossa è stata avvertita distintamente dal centro alle zone rurali, ma non ci sono danni - spiega il sindaco Teresa Di Capua -“.

Anche a Lioni l’evento tellurico è stato avvertito ma senza alcuna conseguenza.