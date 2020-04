Covid 19, test nella rsa di Pratola Serra: tutti negativi L'Asl ha disposto gli esami per 93 persone, 48 pazienti di cui otto in stato vegetativo

Continua l'attività di controllo nelle residenze sanitarie assistite della provincia di Avellino dove vivono decine di anziani e operano centinaia di dipendenti. Il centro geriatrico Mare di Pratola Serra che ospita una RSA di tipo geriatrico con 40 pazienti ed un modulo da n. 8 posti letto per pazienti in stato vegetativo e minima coscienza, nella giornata di oggi ha somministrato i test forniti dal distretto dell'ASL di Avellino. In totale 93 esami di cui 46 per dipendenti e collaboratori e 48 per i pazienti. Tutti sono risultati negativi. Le misure di prevenzione poste dalla direzione sanitaria sin dal 6 marzo scorso con la restrizione e la dotazione di tutti i DPI necessari ai propri collaboratori e dipendenti, hanno dato buon esito.

Continua incessante da parte della direzione sanitaria ed amministrativa, la prevenzione dei pazienti e del personale. Adesso e come non mai, non bisogna abbassare la guardia.