Aiello del Sabato: Tari e tributi, slittano fino a luglio I provvedimenti del comune

Aiello Del Sabato, dopo i provvedimenti a favore delle famiglie, avvia anche la esenzione dal pagamento degli abbonamenti scuolabus e mensa. L'amministrazione del piccolo comune irpino stamane ha deciso di procedere con l'assunzione anche importanti aiuti ad attività economiche e commerciali.

"La Giunta - Spiega Elenora Di Meo - ha deliberato un sostegno alle aziende-artigianato- ed esercizi commerciali, che in seguito al Dpcm hanno dovuto sospendere l’attività, e quindi è venuta meno la produzione di reddito. Tale sostegno si traduce in una esenzione della Tari relativa al periodo di emergenza e quindi di chiusura, non tralasciando gli esercizi, che seppure aperti hanno subito una notevole riduzione dei ricavi. Tra l’altro il pagamento della Tari e degli altri tributi comunali sono stati prorogati al mese di luglio, anche per evitare sanzioni sui ritardi pagamenti. Infine, è stato approvato il secondo bando dei buoni spesa anche al fine di dare la possibilità di partecipare a coloro i quali non avevano partecipato al primo bando, le cui richieste sono state tutte evase. Comunque si continua con la spesa solidale, che grazie alla generosità dei compaesani, si possono consegnare una certa quantità di pacchi alimentare, e con la consegna dei farmici a domicilio: non vogliamo lasciare nessuno da solo".