Aeclanum confezioni, riconvertita per produrre mascherine Aziende che non intendono mollare, si va avanti con coraggio e determinazione. Un esempio positivo

Fermi non si può stare, la vita deve andare avanti e bisogna adeguarsi ai tempi e se necessario voltare anche pagina.

Con determinazione, coraggio e fiducia in un domani migliore Luigia Sciarappa e suo figlio Cesare alla guida di uno dei laboratori più importanti in Irpinia, specializzati nella produzione di maglie, tra i pochi ancora in vita hanno deciso di riconvertire la loro rinomata azienda per produrre mascherine in vista dell'emergenza Covid-19. "Ci attendono ancora tempi difficili e quindi, non ci resta che rimboccarci le maniche e andare avanti."

Aeclanum confezioni Srls ha seden a Mirabella Eclano in via Passo 28. Ha una tradizione familiare storica ed è conociuta in tante città importanti italiane e non solo per la realizzazione di souvenir in abbigliamento, felpe, t-shirt ed altro ancora. Leader nel settore turistico. Un'attività portata avanti con grande professionalità dal 1996. E non sono mancati nel corso degli anni soddisfazioni e apprezzamenti da ogni parte.

Oggi si riparte sotto con una nuova veste. Le mascherine già in produzione a tre strati, munite di garza idrofile all'interno sono perfettamente certificate. La nuova avventura firmata firmata Aeclanum confezioni è appena cominciata.