2500 mascherine chirurgiche dalla Comunità Evangelica Cinese L’associazione Panacea Onlus ringrazia il presidente del consiglio regionale Rosetta D’Amelio

L’associazione Panacea onlus ringrazia il presidente del consiglio regionale della Campania Rosetta D’Amelio e la Comunità Evangelica cinese della Campania per la donazione di 2500 mascherine chirurgiche .

La Chiesa Evangelica Cinese in Italia ha messo in campo un piano di aiuti destinato alla Campania e in particolare alla ex zona rossa di Ariano Irpino.

Il delegato della comunità cinese in Italia, Liang Yanming ha incaricato Alessandro Iovino e Davide Lepore di rappresentare la sua comunità all’incontro ieri con la presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio e con il direttore sanitario di Ariano Irpino, Angelo Frieri cui saranno consegnate nelle prossime settimane tre camere di biocontenimento (camere di isolamento).

L’operazione di solidarietà del popolo cinese e’ stata resa possibile anche dalla collaborazione con la cooperativa Lilliput diretta da Giovanni Tagliaferri e con l'organizzazione internazionale “Italy for Christ” di Gaetano Sottile.

Dall'associazione Panacea un caloroso ringraziamento a nome di Pasqualino Molinario e l'ìntero staffa per la vicinanza continua e costante al territorio arianese soprattutto nel sociale.