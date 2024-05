Aiuola avvolta da erbacce nel rione Martiri ad Ariano: appello al comune I residenti ci scrivono sollecitando un intervento urgente

Un'aiuola avvolta dalle erbacce intorno ad un albero e una rete rossa da cantiere rimasta a terra e non più rimossa dopo il taglio di alcuni rami. A scriverci oggi sono gli abitanti di rione Martiri. Per intenderci e rendere più facile il lavoro a chi dovrà intervenire, almeno si spera, ci troviamo a pochi passi dalla chiesa di Santa Maria dei Martiri, ingresso muretto, uno dei luoghi simbolo di tante generazioni.

"Ci chiediamo come mai questa zona è stata ignorata, esclusa, durante le operazioni di pulizie e taglio erba che hanno interessato il quartiere, la zona Perazzo e via Vinciguerra. Attualmente l'aiuola versa in condizioni di estremo degrado.

Ci auguriamo che possa essere ripulita al più presto e nello stesso tempo si possa rimuovere l'inutile rete rossa, posizionata in un primo memento nelle vicinanze di un albero mai risultato pericolante."