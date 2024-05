Gioia grande alla clinica Malzoni, dopo sei aborti Ilenia diventa mamma Il dottore Petta ha seguito la donna . Poi il ricovero: benvenuto Leonardo

Grande gioia alla clinica Malzoni di Avellino per Ilenia di 35 anni, e per suo marito Massimo di Ogliastro Cilento per la nascita del piccolo Leonardo. Ilenia aveva avuto precedentemente sei aborti, di cui l’ultimo particolarmente doloroso perchè verificatosi al quinto mese avanzato di gravidanza.

Successivamente, si è rivolta al dottore Raffaele Petta che, grazie ad approfondimenti diagnostici, ha accertato una diatesi trombofilica (una ipercoagulabilità del sangue); poi, a seguito di una isteroscopia, le è stata diagnosticata anche una abnorme beanza del canale cervicale con incontinenza. Per questo, già all’inizio della gravidanza, le è stata prescritta dal dottore Petta una terapia con anticoagulanti ed alla tredicesima settimana è stata ricoverata nel reparto di Ostetricia della Clinica Malzoni, diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni. E sottoposta ad un delicato intervento di cerchiaggio cervicale secondo la tecnica di Shirodkar che consiste nell’applicare, dopo adeguata preparazione, una benderella non riassorbibile per evitare che il collo dell’utero si possa dilatare. Alla 36esima settimana, le è stato rimosso il cerchiaggio cervicale e successivamente a 38,2 settimane è stata ricoverata per travaglio di parto presso la Clinica Malzoni di Avellino.

Il lieto evento

E così il giorno 16 maggio, alle ore 16.51, è nato il piccolo Leonardo con un parto spontaneo in analgesia, assistito dal dottore Vincenzo Bove Ferrigno con l’ostetrica Anna Pepe. Il piccolo pesava 3,140 kg con una lunghezza di 52 cm alla nascita; attualmente sta in culletta, respira autonomamente ed è ricoverato nel Reparto di Neonatologia diretto dal dottore Angelo Izzo. Gioia grande nel reparto della storica clinica di Viale Italia.