E' morto Federico Frasca. "Addio grande Maestro" Cordoglio e dolore in Irpinia

Irpinia in lutto per la morte di Federico Frasca, direttore artistico del teatro 99 posti a Torelli di Mercogliano. La provincia di Avellino perde un altro importante riferimento culturale, attivo non solo in ambito teatrale.

Regista, attore poliedrico Frasca era un esperto uomo di teatro e raffinato insegnante nei laboratori teatrali che pensava e dirigeva.

“Il nostro amatissimo Federico Frasca non c’è più – si legge sulla pagina Fb del Teatro 99 Posti. In questi anni -in cui abbiamo avuto l’onore e la fortuna di essere suoi amici e di collaborare con lui nel teatro- ci ha trasmesso tanto; l’ironia, la cultura profonda, l’umanità, il calore, la generosità che lo contraddistinguevano sono doti uniche e sono state un dono. Grazie, Federico,grazie”.

Alle spalle Frasca aveva una lunga carriera di regista e interprete iniziata negli anni ’60. Il Teatro 99 Posti, di cui Frasca era direttore artistico, è nato nel 2002 grazie al Coordinamento delle Compagnie Irpine di Spettacolo che, ha rimesso in moto, ha restituito nuova vita al prezioso presidio di arte e cultura.

Franco Festa commenta: “Ci ha lasciato uno degli uomini migliori che abbia mai conosciuto: Federico Frasca. Mi ha insegnato tutto, del teatro e della vita. Per la città è una perdita terribile, per gli amici un dolore incolmabile”.