Avellino-Vicenza: i dettagli per la prevendita biglietti Martedì la gara d'andata della semifinale promozione

Alle 16 inizierà la prevendita biglietti per Avellino-Vicenza, gara della semifinale promozione, in programma martedì (ore 20.30). Prelazione per gli abbonati fino al pomeriggio di domani, poi vendita libera del tagliando.

Il comunicato del club

Costi dei biglietti

Curva Sud:

• Adulti: 14 euro

• Ridotto: 12 euro

Tribuna Terminio:

• Adulti: 22 euro

• Ridotto: 18 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

• Adulti: 30 euro

• Ridotto: 24 euro

I biglietti ridotti sono riservati a: Over 65 (nati prima del 25/05/1959), Donne, Under 14 (nati a partire dal 25/05/2010).

Fase di Prelazione

La prelazione può essere effettuata esclusivamente dagli abbonati U.S. Avellino al campionato 2023/2024.

Per poter acquistare il biglietto in prelazione è necessario recarsi, esibendo l’abbonamento e il documento di identità, presso la biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi o presso uno dei seguenti punti vendita del circuito Go2 autorizzati:

AVELLINO:

Tabaccheria F.lli Cipolletta, via Pianodardine 59

Intralot, via Tagliamento 309

AVELLA: Bar Tabacchi Ercolino, via Nazionale delle Puglie 25

BISACCIA: Bar Tabacchi Trivelli, via XXIII Luglio 123

LIONI: Cartoleria Ferretti, via Ronca 68

MIRABELLA ECLANO: Raffael Cafè [ex Ds Service], via Sant’Angelo 128

MONTESARCHIO: Bar Lama, via Vitulanese 19

MONTORO: Bar Nettuno, via Flavita presso Parco del Sole

SAN MARTINO VALLE CAUDINA: Tabaccheria “L’Obelisco”, Corso V.Emanuele 15-19

SERINO: PLANETWIN365, via Terminio 3

SOLOFRA: Tabacchi Romano, via Roma 1

Non è possibile rilasciare biglietti a nome di persone diverse dagli intestatari dell’abbonamento anche se questi ultimi sono impossibilitati a partecipare all’evento.

Gli abbonati, esercitando la prelazione, avranno diritto al biglietto ma non sarà garantito lo stesso posto nei settori numerati.

Vendita Libera

La biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi resterà chiusa nella fase di vendita libera che partirà dalle ore 15 di lunedì 27 maggio esclusivamente online e presso tutti i punti vendita del circuito Go2.

Orari della biglietteria dello Stadio Partenio – Lombardi

La biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi sarà aperta soltanto per la fase di prelazione osservando i seguenti orari:

Domenica 26 Maggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

Lunedì 27 Maggio dalle ore 09:30 alle ore 13:00;

I punti vendita del Circuito Go2 autorizzati per la fase di prelazione domenica 26 maggio potranno emettere ticket fino alle ore 20:30.