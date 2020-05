Operaio sconfigge il Covid. "E' un primo maggio speciale" Solofra. L'annuncio del sindaco Michele Vignola

Una nuova buona notizia arriva da Solofra, dove un altro cittadino ha vinto la sua battaglia contro il Coronavirus. A darne notizia il sindaco Michele Vignola.

"Oggi, 1 Maggio, siamo felici di annunciare che Gaetano operaio conciario, ha finalmente superato i test di controllo ed è quindi guarito dal coronavirus.Era il 15 Marzo, domenica, quando comunicammo alla Città il primo caso positivo al covid-19.Da allora Gaetano ha troscorso 47 giorni tra l'Ospedale Moscati di Avellino e la Clinica Villa Maria di Baiano, lontano dalla sua famiglia e dalla sua Solofra, in isolamento.Un periodo lungo, difficile, in grado di mettere a dura prova qualsiasi uomo. A lui va il nostro caloroso ben tornato, nella sua famiglia, tra i suoi amici e colleghi di lavoro, nella nostra comunità. E' fatto obbligo restare in casa".