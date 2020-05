Terremoto in Irpinia, scossa 2.2 a Caposele Epicentro nel piccolo comune delle sorgenti

Terremoto in Irpinia, lieve scossa in provincia di Avellino. Una scossa di magnitudo 2.2 è stato registrato dagli esperti dell'Ingv a 6 km da Caposele alle 8.13, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.82, 15.16 ad una profondità di 16 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma e non si registrano danni a cose o persone.

Sempre nella stessa zona tre giorni fa era stata registrata una sequenza sismica tra Caposele e Calabritto.

Nel cuore della notte, poco prima dell'una tra venerdì e sabato, un sisma di lieve entità, pari a una magnitudo di 1.7 era stato avvertito nel territorio di Calabritto a mezzanotte e 56 minuti. Pochi minuti dopo un nuovo evento tellurico, sempre nel territorio di Calabritto, era avvenuto all'1.03 per una magnitudo di 2.1. La sequenza sismica si era conclusa a Caposele all'1.7 con un terremoto di magnitudo di 1.0.Tutti e tre i fenomeni tellurici erano di bassa entità.