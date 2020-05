Parrucchieri ed estetiste: "Riapertura prima del 18 maggio" Alaia scrive a De Luca

Anticipare la apertura di parrucchieri, estetiste e barbieri. E' la richiesta del consigliere regionale Enzo Alaia al Governatore De Luca. "In queste ultime settimane abbiamo registrato in Campania un calo significativo di contagi da Covid 19, nonostante ci sia stato un aumento dei tamponi effettuati. Questo ci dice non solo che le misure fortemente volute dal Governatore si sono rivelate efficaci, tanto da fare della Campania un modello anti pandemia per l'intero Paese, ma anche che è arrivato il momento di valutare la possibilità di anticipare la riapertura di alcune attività come quelle di parrucchiere, barbiere ed estetista." E' quanto afferma il Consigliere regionale Enzo Alaia, che ha inviato una missiva al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

"La riapertura di queste attività - prosegue Alaia - dovrà avvenire, ovviamente, nel pieno rispetto delle misure vigenti, assicurando il distanziamento sociale e l'uso dei dispositivi sanitari, sia per chi opera che per i clienti. E' possibile, inoltre, prevedere l'accesso ai saloni previo appuntamento, ciò al fine di evitare ogni forma di assembramento."

"Barbieri, parrucchieri ed estetisti sono stati duramente provati dal lock down. Chiediamo al Presidente De Luca di valutare una riapertura prima del 18 maggio al fine di evitare che molti di questi si ritrovino nella condizione di non poter più tirare su le serrande", chiude Alaia.