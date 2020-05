De Luca blinda le isole e conferma: mascherine obbligatorie La nuova ordinanza del Governatore della Regione Campania

Gli spostamenti verso le isole del Golfo di Napoli sono al centro dell'ordinanza numero 46 emessa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca prima della mezzanotte, per disciplinare accessi alla regione e spostamenti.

"Ho appena firmato l'Ordinanza n.46 del 9 maggio 2020 con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - informa De Luca anche a mezzo social -.

In particolare, su ingressi e spostamenti l'ordinanza prevede per le isole:

Spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero:

- divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli sbarchi;

- obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;

- obbligo della prenotazione online;

- obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;

- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al

test rapido Covid-19;

- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;

- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo.

Spostamenti infraregionali:

- divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli sbarchi;

- obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;

- obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;

- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5°C, a test rapido Covid-19;

- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;

- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo.



Confermato nel provvedimento su tutto il territorio regionale l'obbligo di utilizzo delle mascherine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio regionale. Come da ordinanza indicato non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.