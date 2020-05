Tornano i fedeli a Montevergine: si entra 170 per volta Prima messa domenica. Il 25 evento solennne

Sono giorni di grande lavoro sul Partenio, nel Santuario di Montevergine per la ripartenza di domenica, di riapertura ai fedeli dell'Abbazia dopo due mesi di lockdown, per l'emergenza Coronavirus. Nei giorni scorsi i vigili del fuoco di Avellino, con il nucleo Nucleare-batteriologico-chimico-radiologico hanno provveduto alla sanificazione di tutti gli ambienti che torneranno ad essere accessibili ai fedeli. Un intervento accurato e propedeutico alla riapertura. All’ingresso dell'Abbazia è stato installato un tornello contapersone e un termoscanner per misurare la temperatura. Dal 18 maggio non più di 170 fedeli potranno entrare per volta in un Santuario accoglie a migliaia durante le funzioni più sentite dell'anno liturgico.

Un interevento articolato che è stato effettuato, non solo nella basilica, ma anche negli ambienti che ospitano la preziosa collezione di presepi da tutto il mondo, le sale degli ex voto, gli ambienti di residenza dei benedettini.

Il 18 maggio ci saranno le prime funzioni aperte ai fedeli. Succede nel mese mariano, quello in cui tradizionalmente avvenivano le scalate a piedi, le classiche e amatissime Jute, per raggiungere il tempio sacro di Mamma Schiavona.

La prima celebrazione solenne si terrà il 25 maggio con l’Ascensione. L'emergenza Coronavirus domenica la messa in streaming anche se le porte dell’abazia sono state chiuse il 15 marzo scorso.