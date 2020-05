Il coraggio di "Essere Diversi".Musto in gara nel concorso Rai Il giovane irpino in corsa per un prestigioso premio nazionale

Il cortometraggio “Essere diversi”, ispirato a fatti realmente accaduti di cui il regista e protagonista è l’irpino Francesco Musto, è stato selezionato dalla Rai, all’interno della rassegna cinematografica “Tulipani di seta nera”. Un importante riconoscimento per Francesco Musto, ma per l'Irpinia più in generale, che torna alla ribalta nazionale, grazie ad un cortometraggio che in sedici intensi minuti riesce in maniera diretta, vera e semplice a far riflettere sui temi del bullismo, della violenza, della discriminazione. Lo stesso Musto ha informato del nuovo riconoscimento il suo attore e regista preferito Vincenzo Salemme. E sarà proprio il celebre artista partenopeo l'ambassador del corto che concorre con altri per ottenere il premio.

I temi trattati in "Essere Diversi" sono la diversità fisica e psicologica e il bullismo fisico e psicologico, l'amicizia, l'emarginazione e il perdono.

Francesco Musto è attore e regista del cortometraggio che racconta la storia di Fabio, un ragazzo costretto in carrozzina che frequenta il liceo con le sue passioni, desideri, sogni, con i suoi coetanei. Speranze e paure le sue, che si scontrano dopo un episodio frutto di stupidità, violenza e inganni che lo portano ad un cambiamento e maturazione radicali. Vittima di violenza Fabio racconta il suo mutare prima verso sentimenti di frustrazione e poi verso la consapevolezza che una diversità fisica impone un coraggio maggiore alle ragioni della rabbia. Un corto che racconta l'evoluzione e percorso di crescita intima e di gruppo.

"Essere diversi" racconta un viaggio attraverso la maturazione di una consapevolezza altra, che aiuta il protagonista a superare il dolore patito, trasformandolo in crescita interiore, nel gruppo.

Completamente autoprodotto, è uno short movie realizzato a San Michele di Pratola, ma soprattutto è il sogno di Francesco che si realizza: ventiquattro anni, affetto da una rara forma di distrofia muscolare, ha fatto del cinema la sua più grande passione. Francesco Musto in sedici minuti mostra i sentimenti contrastanti di chi è stato costretto a subire una violenza, fino alla grande consapevolezza: una diversità fisica impone un coraggio, una forza e anche una maturazione più forte della rabbia.

Per poter dare una mano a Francesco aprite il link e cliccate play facendo partire il video altrimenti la visualizzazione non verrà conteggiata!

http://http://www.tulipanidisetanera.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-49979324-5639-4eac-b120-246ad8bc05bc.html