Rapina in banca, il vigilantes eroe di Montoro torna a casa Oggi le dimissioni

Dopo quasi dieci giorni di cura in ospedale oggi Pietro Antonio Ludovico, il vigilantes rimasto ferito durante una rapina in banca, torna a casa. Dopo nove giorni di ricovero all’ospedale Moscati di Aversa anche Nicola Grimaldi l’agente della Polfer di Parete potrà riabbracciare i suoi cari, come la guardia giurata che tornerà dalla sua famiglia a Montoro. Entrambi sono rimasti feriti l’11 maggio scorso durante la rapina alla Bnl in viale Kennedy ad Aversa. Ora entrambi potranno seguire la riabilitazione a casa per riprendersi dalle ferite agli arti inferiori che gli sono state provocate dai colpi di arma da fuoco esplosi dai rapinatori che sono poi scappati con un bottino di 100mila euro. Intanto sul caso indaga la Procura, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, rapina e detenzione e d'armi da guerra. I banditi, come è emerso dalle immagini delle telecamere della banca, entrarono in azione a volto coperto e armati di un kalashnikov non appena Ludovico, da poco sceso dal furgone portavalori, varcò l'area dove c'è lo sportello bancomat con in mano un plico contenente 100mila euro. Il sistema di controllo video ha raccontato un assalto feroce, rapido e spietato. Nella sequenza di immagini si vedono i due cadere al suolo feriti. Oggi finalmente il ritorno a casa di entrambi, per poter completare il proprio percorso riabilitativo.