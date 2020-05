Avellino: assembramenti e caos tra via De Concillis e Platani Gruppi di giovanissimi hanno riempito le strade della movida

Assembramenti e caos nel primo sabato di riapertura dei locali ad Avellino, dopo oltre due mesi di lock down in Irpinia per l'emergenza Coronavirus. Nel capoluogo ieri sera movida fuori controllo lungo via De Conciliis, viale dei Platani e anche lungo il Corso Vittorio Emanuele. Gruppi di giovanissimi ammassati nelle strade di ritrovo. Stesse scene in prima serata anche in via Tuoro Cappuccini e zona piazzale D'Armi. Ad Avellino i controlli delle forze dell'ordine sono andati avanti per ore. Solo verso mezzanotte, complice la chiusura anticipata alle 23 dei locali, ha risolto il caso e sciolto gli assembramenti di persone. Traffico e folla nel centro. Le cose sono andate meglio nel centro storico. Nei ristoranti e pizzerie, riaperti al pubblico solo da giovedì dopo i giorni di solo asperto e delivery, tutto è filato liscio. Controlli con termoscanner e registrazioni, previa prenotazione obbligatoria, hanno scandito l'andamento di un sabato sera di ritorno alla vita sociale per tanti. Carabinieri, Polizia e Polizia Municipale hanno inviato in tutte le zone pattuglie per liberare le strade. Bene l'andamento della serata in piazza Libertà dove piccoli gruppi di persone hanno deciso di stare all'aria aperta, ma senza creare rischiosi assembramenti. Indignazione e rabbia sui social network. Tanti i cittadini che hanno voluto postare foto per commentare quanto accaduto.