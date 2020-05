Covid: contagi a Mercogliano, Ariano, San Potito e Montecalvo Altri casi positivi in Irpinia

Coronavirus, non si arrestano i contagi in Irpinia. Altri 4 i casi di persone risultate positive in provincia di Avellino alvirus. Lo comunica l'Asl nel consueto bollettino serale. Su 604 tamponi analizzati dall’Azienda Ospedaliera "Moscati” di Avellino, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, dall’Istituto di Ricerche Genetiche Biogem di Ariano Irpino, dall’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento e dall’Ospedale “Cotugno” di Napoli risultano 4 casi positivi al COVID 19, di cui:

1 residente nel comune di Montecalvo, contatto di un caso già positivo al Coronavirus;

1 residente nel comune di Ariano Irpino;

1 residente nel comune di Mercogliano,

1 residente nel comune di San Potito Ultra. Ora si attende la conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui contatti dei probabili casi.