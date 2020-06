Movida, arriva la multa da 208 euro al sindaco Festa E' possibile un ricorso da parte del primo cittadino contro il verbale

E' stata notificata in giornata la multa da 208 euro al sindaco di Avellino Gianluca Festa. Gli genti della Digos gliel'hanno notificata, tramite posta certificata, nell'ambito dei controlli seguiti dopo gli episodi di via De Conciliis di sabato sera. Assieme al primo cittadino sono stati multati anche decine di giovani che hanno preso parte alla movida violando il protocollo di sicurezza per il contenimento del Covid 19. Secondo gli accertamenti, infatti, sabato sera non sono state rispettate le distanze sociali, quindi si sono verificati assembramenti, in più, molti di loro non indossavano la mascherina. Festa, appena ha ricevuto la multa ha detto che presto valuterà il da farsi, probabilmente proporrà ricorso contro il verbale.