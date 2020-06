San Guglielmo ai tempi del Covid: Irpinia unita nella speranza Il messaggio dell'Abate Guariglia per la solennità. Domani messe anche via social

Domani ricorre la solennità di San Guglielmo Abate, fondatore di Montevergine e patrono d'Irpinia. L'abate don Riccardo Guariglia, con uno speciale messaggio social video, scrive e riflette sull'importante occasione di fede e ritrovo nella preghiera per l'intera provincia.

Le Sante messe saranno celebrate ai seguenti orari: 9.00-11.00 (diretta facebook)-12.30-17.00, ma non ci sarà la consueta donazione dell'olio della lampada.

"Giunga il mio speciale augurio a tutta quanta l’Irpinia. - dice monsignor Guariglia nel suo fiscorso -Il Santo, originario di Vercelli, arrivò nella nostra terra al termine di un lunghissimo cammino e scelse il monte detto Vergine per costruire una chiesa, in onore della Madonna, ed un eremo, divenuto successivamente cenobio, dove poter vivere, insieme ad altri monaci, di penitenza e di preghiera - spiega l'Abate -

Il 25 giugno Montevergine celebra la solennita del Santo, una festa plurisecolare.

Con cadenza annuale, un comune della provincia di Avellino, a turno, dona l’olio della lampada che arde davanti all’urna contenente i suoi resti mortali. Una partecipazione straordinaria, bellissima, sempre più sentita ma che quest’anno, purtroppo, non sarà la stessa, per la questione legata alla pandemia da coronavirus che tanta sofferenza ha portato nel mondo, in Italia e nel nostro territorio. Non vi sarà, pertanto, per oggettive difficoltà organizzative, la cerimonia della consegna dell’olio ma si terrà, come sempre, la Santa Messa solenne, anche in diretta sulla pagina facebook dell’abbazia, per celebrare degnamente la figura del Santo venuto dal nord, che ha amato la nostra terra e da essa è stato “adottato”. La celebrazione eucaristica, alla quale, sono convinto, si unirà in preghiera l’intera Irpinia, vuole essere anche un segno ed un messaggio di speranza per la nostra gente, per il nostro stupendo territorio. L’esempio di vita di San Guglielmo è uno stimolo a non arrendersi ma a guardare avanti, a rimboccarsi le maniche, a continuare a lavorare nel giusto, a fare le opere gradite a Dio, a costruire un mondo diverso, un mondo nuovo, a riempirlo di bellezza, attraverso i nostri gesti, aiutando il prossimo e, confidando nel Signore, a proseguire serenamente nel proprio cammino di vita - conclude l'Abate -".