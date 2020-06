"Bene la Terapia Intensiva, ora si riapra il Pronto soccorso" I sindaci ringraziano la Regione per i quattro posti in Rianimazione al "Landolfi"

Quasi 700mila euro tra finanziamento della Regione Campania e fondi raccolti dai comuni di Montoro Solofra e Serino con l'aiuto di un comitato locale. Serviranno per rilanciare la terapia intensiva dell'ospedale Landolfi nell'ambito di un più complessivo stanziamento di quasi 10 milioni di euro per l'ospedale della Conicia.

Palazzo Santa Lucia ha dato il via libera a quattro posti letto che potrebbero in futuro diventare anche sei. Una prima vittoria di una battaglia che comunque continuerà – dichiarano i primi cittadini Futuro dell'ospedale Landolfi.

"Noi ora attendiamo che il Ministero confermi questi stanziamenti - ha dichiarato Michele Vignola in conferenza Stampa con i sindaci di Montoro e Serino Giaquinto e Pelosi - e poi chiederemo un incontro con il dottor Pizzuti per comprendere il cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento, pari a 529mila euro, a questi si aggiungono i fondi da noi raccolti. Continuaperò la battaglia sull'attuazione del potenziamento previsto dal decreto 29".

Intanto resta ancora chiuso il pronto soccorso ma dal 31 luglio - tuona Vignola - non ci sarà più motivo per non riaprirlo. “E stato sospeso durante l'emergenza Covid, ma dal 31 luglio dovremmo entrare definitivamente in una nuova fase. Ci attendiamo un confronto con l'Azienda Ospedaliera per capire come si possono eseguire i lavori, tenendolo aperto in sicurezza“.