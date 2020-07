Torta, Minions e pergamena: Mercogliano abbraccia Ascanio Il piccolo di origini irpine sta meglio dopo due delicati interventi al cuore

A soli 4 anni e mezzo ha lottato come un vero guerriero contro due delicatissimi interventi al cuore eseguiti a Boston. Ora il piccolo Ascanio Festa, originario di Mercogliano e che vive con i genitori ad Alessandria, sta meglio.

Oggi ha ricevuto l'abbraccio della comunità mercoglianese. Prima una visita a Montevergine per ringraziare Mamma Schiavona, poi una piccola festicciola in Comune con tanto di Minions, torta e una pergamena a ricordo della giornata consegnata al piccolo dal sindaco Vittorio D'Alessio.

Il cuore grande dell'Irpinia ha salvato Ascanio. La comunità di Mercogliano, l'abate Luca Guariglia e la clinica Montevergine hanno raccolto oltre diecimila euro che sono serviti per finanziare gli interventi in America. Tanta gioia e commozione soprattutto quando è stato proiettato un video che ha ripercorso istantanee di vita di Ascanio. Ora tutti si augurano che piano piano possa tornare a una vita normale.

“Non vedevamo l'ora di venire qua fisicamente per ringraziare l'Irpinia per questo cammino difficile ma che con la vostra solidarietà ha reso tutto più semplice" – le parole della madre di Ascanio, Milena Pascuzzi che non è riuscita a nascondere la sua commozione.