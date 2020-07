Mercato, Campo Genova unica opzione. No di Festa a Valle Fumata nera dall'incontro tra il sindaco e gli ambulanti

Tra Campo Genova e Piazzale degli Irpini spunta la terza via di Rione Valle ma Festa boccia questa soluzione per ripristinare il mercato bisettimanale.

Questo il quadro che emerge dal lungo incontro di oggi tra l’Ana, l'associazione ambulanti, e il primo cittadino. Una fumata nera che non consente di sbloccare l'empasse.

“La nostra proposta – spiega il segretario nazionale Marrigo Rosato e che invieremo ufficialmente entro l’inizio della prossima settimana è di spostarci a Valle. Campo Genova non è vista di buon occhio perché non accoglierebbe tutti i lavoratori. Circa 40 standisti resterebbero fuori.

Ma Festa non vuol sentire ragioni e tira dritto su Campo Genova, bocciando Valle: “Non dimentichiamo le lamentele dei residenti quando andammo lì un anno fa in occasione delle Universiadi. E poi non credo che l’Asl dia il nulla osta".

Intanto Avellino resta ancora senza mercato. “Al netto delle indagini e dei ricorsi Campo Genova era pronta – chiosa Festa – Senza i ricorsi sarebbe già in funzione da mesi".