Incubo Covid tra Chiusano e serinese: attesa per i tamponi Oggi i risultati. Intanto in Campania ieri altri 15 contagi

E’ atteso per questa sera il risultato del terzo tampone di verifica di positività al Coronavirus del militare di Chiusano San Domenico. Il primo tampone aveva dato esito positivo, il secondo negativo. Ora la terza verifica potrà chiarire definitivamente lo stato di salute del giovanissimo, risultato positivo al covid-19 durante le analisi di verifica militari a Roma, dove resta isolato. Intanto i test sierologici su amici e familiari in paese hanno dato esito negativo. Cresce l’attesa per conoscere l’esito dei tamponi sugli stessi. E’ il giorno decisivo anche per le comunità di San Michele di Serino e Serino.150 i tamponi effettuati nel primo comune. 42 le verifiche effettuate su altrettanti residenti nel comune guidato da Vito Pelosi. Il cluster partito da Santa Lucia di Serino, col venezuelano 65enne ricoverato nel covid hospital del capoluogo, sembra essere stato ormai circoscritto. Se in Irpinia si segnala una tregua, in attesa dei nuovi risultati attesi in serata, per la Campania i nuovi contagi sono 15. Si tratta di 5 persone afferenti al Campo Roma di Secondigliano, 5 contatti stretti degli infetti nel salernitano e persone su cui è in corso il lavoro di tracciabilità. Intanto gli amministratori irpini tengono alta la guardia per evitare nuovi rischi, tra ordinanze e controlli.