Consorzio A5, dopo anni di tensione sottoscritto accordo Oggi la funzione pubblica Cgil ha firmato il contratto decentrato presso il consorzio di Atripalda

Sottoscritto in data odierna, con tutte le sigle sindacali presenti, l’ipotesi contrattuale di secondo livello al Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5 di Atripalda. Dopo diversi anni in cui la FP CGIL di Avellino non aveva sottoscritto i contratti integrativi proposti ritenuti non equi, grazie ad un lavoro di confronto serrato e proficuo con il Consorzio, durato vari mesi, è stata sottoscritta un ipotesi contrattuale che fa giustizia tra i lavoratori, premiando, come da norma e contratto, le professionalità presenti nel Consorzio attraverso l’istituto della Progressione economica orizzontale.

Su specifica esigenza della parte datoriale si è inoltre introdotto e regolamentato l’Istituto della reperibilità per le assistenti sociali in modo da garantire una continuità nel servizio per gli utenti dell’Ambito A/5 nei giorni non lavorativi (Sabato, domenica e festivi) ed inoltre si è previsto anche un compenso per la performance dei lavoratori da ripartire previa valutazione di merito in base agli effettivi raggiungimenti degli obiettivi dell’Ente.