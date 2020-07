Solofra, resta chiuso il Pronto soccorso del Landolfi Necessario eseguire preventivamente gli interventi di ammodernamento del presidio

Dopo il vertice negli uffici amministrativi dell'azienda ospedaliera del Moscati tra il manager Pizzuti e i sindaci del comprensorio resta temporaneamente sospeso il pronto soccorso dell'ospedale Landolfi di Solofra almeno fino a febbraio, almeno fino a quando non sarà completata la prima parte dei lavori di adeguamento e ammodernamento del presidio ma la volontà espressa dal manager Renato Pizzuti è quella di investire sull'ospedale della concia a patto che però si facciano questi interventi necessari per la stessa sopravvivenza della struttura.

"Il Pronto Soccorso può rimanere aperto se i reparti che stanno a monte, chirurgia, ortopedia e medicina, rimanessero sempre aperti contemporaneamente Ma siccome verranno chiusi alternativamente non possiamo tenere aperto il pronto Soccorso perchè non garantirebbe la sicurezza che invece la legge richiede.

Parzialmente soddisfatti i sindaci del comprensorio "Si tratta di interventi significativi con risorse importanti - spiega MIchele Vignola - Certo bisognerà far convivere questi lavori con l'operatività dell'ospedale che dobbiamo comunque garantire e resta in piedi il discorso per potenziare le risorse umane".