Lavori in galleria a Solofra, traffico interdetto di notte L'Anas comunica che da stasera fino al 4 agosto ci saranno disagi sul Raccordo per Salerno

Avanzano i rilievi – eseguiti da Anas, in esclusivo orario notturno – all’interno della ‘Montepergola’, tunnel a doppia canna situato lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”.

Le attività sono necessarie per la redazione del progetto esecutivo di ampi lavori di restyling del tunnel, del valore di circa 48 milioni di euro; nel dettaglio il progetto relativo all’intervento riguarda – tra le altre cose – l’adeguamento degli impianti tecnologici (SOS, antincendio, tvcc, illuminazione con nuova tecnologia a led, segnaletica luminosa etc.), oltre che puntuali attività di consolidamento.

Il calendario delle interdizioni notturne al transito della galleria ‘Montepergola’, necessarie per gli attuali rilievi in fase di esecuzione, proseguirà come segue: chiusura dal km 23,500 al km 19,500, in direzione sud, con uscita obbligatoria allo svincolo di Serino (già in vigore dallo scorso 27 luglio, sempre in orario notturno) anche tra le ore 22.00 del 29 luglio e le ore 6.00 di domattina, giovedì 30 luglio.

Inoltre dalle ore 22.00 del 30 luglio e fino alle ore 6.00 del 31 luglio e dal 3 al 4 agosto, sempre nella fascia oraria 22.00-6.00 del giorno successivo, il tunnel sarà chiuso dal km 19,500 al km 23,500, in direzione nord, con uscita obbligatoria allo svincolo Solofra.

