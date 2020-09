Vis Ariano Accadia, arriva la svolta: tamponi a tutti Calciatori e società al Palazzetto dello Sport su disposizione dell'Asl di Avellino

Calciatore originario della Basilicata di ritorno da Milano Marittima risultato positivo al Covid-19 durante il ritiro della Vis Ariano Accadia, domani tamponi di verifica a tutta la squadra e società al Palazzetto dello Sport, disposti dall'Asl di Avellino. Si avvia a conclusione dunque questa vicenda che si trascina tra non poche polemiche e disagi dallo scorso 29 agosto.

E' di due giorni fa la protesta dei calciatori i quali lamentavano di essere stati messi in isolamento domiciliare, senza la possibilità di poter uscire, recarsi a lavoro o allenarsi. Avevano inoltre accusato anche l'Asl, per non aver disposto a loro dire, un'indagine epidemiologica capillare. Un protocollo che ha evidenziato delle falle sia da parte dell'Asl che della Lega calcistica e che alla fine ha provocato un danno enorme alla società.

Come si ricorderà l'atleta originario della Basilicata e di ritorno da Milano Marittima era risultato positivo al tampone effettuato al Palazzetto dello Sport. Unico caso, subito circoscritto. Da allora ed esattamente dal 29 agosto, la squadra di Gerardo Del Vecchio è in isolamento domiciliare.

I tamponi programmati per la giornata di domani al palazzetto dello sport riguardano solo ed esclusivamente la Vis Ariano Accadia