Commissariamento opere, approvato ordine del giorno di Maraia Sblocco o la velocizzazione di opere stradali ed autostradali fondamentali per il territorio

E' stato approvato alla Camera dei Deputati un ordine del giorno a firma del deputato irpini Generoso Maraia, finalizzato ad ottenere il commissariamento di varie opere viarie ed autostradali in Provincia di Avellino.

"Attualmente, nella Regione Campania, in provincia di Avellino, la realizzazione di opere viarie di primaria importanza per il territorio è bloccata o fortemente rallentata, a causa di sopravvenuti ostacoli di varia natura nella fase esecutiva. Trattasi, nel caso specifico - afferma Maraia - dei lavori di realizzazione non ancora partiti della strada “Manna – svincolo di Ariano Irpino”, oggetto di accordo di programma dall’anno 2007, ed inserita sulla direttrice Contursi – Termoli, nonché dei lavori di adeguamento sul tratto autostradale A-16, da anni caratterizzati da rallentamenti ed interruzioni.

Nei comuni della Provincia di Avellino, soprattutto in quelli della Valle Ufita e della Valle del Cervaro, per di più inseriti in un contesto già problematico sul piano socio-economico ed occupazionale - sottolinea Maraia - è necessario intervenire urgentemente affinché il sostegno alle attività produttive ed imprenditoriali venga garantito attraverso lo sblocco o la velocizzazione di opere stradali ed autostradali fondamentali per il territorio.

Attraverso l’approvazione del mio ordine del giorno, ho impegnato il Governo ad istituire il commissariamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle fasi di potenziamento e/o realizzazione dei tratti stradali statali sulla direttrice Contursi - Grottaminarda - Ariano Irpino –Termoli, nonché per le varie fasi di adeguamento sul tratto autostradale A- 16 “Napoli – Canosa” nel territorio della Provincia di Avellino.

"Non vi può essere sviluppo socio-economico, nelle aree interne della Campania - conclude Maraia - senza il potenziamento delle infrastrutture, come Movimento 5 Stelle, ci impegneremo fino in fondo per questo obiettivo."