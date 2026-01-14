Flumeri, uscita obbligatoria e inversione di marcia: qui si rischia grosso Non bastava il percorso di guerra lungo la strada di proprietà Asi

"Riaprite la strada ed eliminate immediatamente quell'uscita obbligatoria, prima che davvero ci scappi il morto".

Il "provvisorio" che rischia di diventare "definitivo" anche qui. Non bastava il tragitto di guerra lungo la strada Asi a Flumeri. Ora bisogna fare i conti con una interruzione e deviazione che sta mettendo a dura prova automobilisti e autotrasportatori diretti dal fondo Valle Ufita a Grottaminarda. Un tratto percorso giornalmente da migliaia di operai che lavorano nelle numerose aziende del luogo.

Uno svincolo già teatro di incidenti stradali, l'ultimo in ordine di tempo nella giornata di ieri a causa delle continue inversioni di marcia.

Un'uscita obbligatoria e un percorso alternativo a causa di un cedimento fantasma che risulta davvero pericolosissimo per le continue inversioni di marcia sulla statale 90.

A cosa si aspetta davvero una tragedia? Chi ha messo in atto una decisione del genere si assumerà le proprie responsabilità.