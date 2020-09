Sanità e dissesto idrogeologico, Alaia incontra De Luca Valutare gli stati generali per prevenire smottamenti e disastri come quello di Monteforte

Il consigliere regionale di Italia Viva, Enzo Alaia, ha incontrato stamani il Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca. Un incontro che è servito a discutere di programmazione per la prossima legislatura e di alcune delle problematiche riguardanti il territorio irpino, in particolare quelle legate al dissesto idrogeologico.

Alaia, che era accompagnato da alcuni componenti del suo staff come Antonio Macario, Nicola Guarente e Antonio Montuori, ha rappresentato al Governatore la condizione di difficoltà nella quale versa, in particolare, la comunità di Monteforte Irpino, così duramente colpita dal maltempo degli ultimi giorni.

"Quanto accaduto a Monteforte - ha dichiarato Alaia a margine dell'incontro - ha evidenziato, ancora una volta, la necessità di affrontare il problema della tutela del territorio in maniera complessiva, elaborando una pianificazione che scaturisca dal concorso di tutte le istituzioni interessate.

Va valutata in tal senso la convocazione degli Stati generali contro il dissesto idrogeologico in Campania; un appuntamento che dovrà servire, grazie al contributo di Regione, enti locali ed enti montani, ad affermare un cambiamento culturale dal quale dovrà scaturire una sistematica attività di cura del territorio e la prevenzione dei fenomeni di dissesto."

Argomento dell'incontro con il Presidente della Giunta anche la sanità territoriale e regionale. Alaia, che è vice presidente uscente della Commissione consiliare sulla sanità, ha espresso l'auspicio che il nuovo governo regionale continui ad avere una particolare attenzione per le aree interne, tenendo in debita considerazione le tante specificità che le contraddistinguono, in particolare in Irpinia.