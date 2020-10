Covid-19. Frigento e alta irpinia: sorvegliati speciali Scuole chiuse, limitazioni nei parchi pubblici e controlli rigidi sull'uso della mascherina

Oggi e domani tutte le scuole resteranno chiuse a Frigento su disposizione del sindaco Carmine Ciullo. Una decisione resasi necessaria a seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione dei contagi in paese.

Sette le persone positive, 15 in quarantena obbligatoria e 25 in isolamento precauzionale. L'Asl è intervenuta immediatamente in soccorso alla comunità attivando un'attività di prevenzione al fine di fronteggiare questa nuova criticità in Irpinia. Sono stati disposti tamponi per chi ha avuto contatti con i casi positivi.

Scuole chiuse anche in alta Irpinia a Montella, Conza della Campania, Cassano Irpino e Nusco a scopo precauzionale dopo gli ultimi contagi. A Montella adottate alcune restrizioni da parte del sindaco con divieto di frequentare strutture sportive e parchi pubblici. Rafforzati ovunque i controlli da parte delle forze dell'ordine sull'uso della mascherina.

Situazione al momento piuttosto critica in Irpinia a partire dalla Valle Caudina (41 casi a Cervinara). Ma a preoccupare è anche il mandamento nei territori di Baiano, Mugnano del Cardinale e Moschiano. 18 i nuovi casi registrati nelle ultime ore.