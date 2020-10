Covid, caso sospetto al Dorso. Classe chiusa, alunni isolati La comunicazione della preside

Ancora un contagio nel capoluogo, classe chiusa ad Avellino. In mattinata la dirigente scolastica del “Guido Dorso”, Gabriella Pellegrini, ha comunicato che il dipartimento di prevenzione dell’Asl di Avellino a seguito di un caso sospetto di Covid-19 per uno studente della classe prima, a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica, ha disposto che gli studenti della stessa classe restino in isolamento domiciliare fino a nuova comunicazione del dipartimento. Da oggi e fino a nuova comunicazione dell’Asl le attività didattiche in presenza sono sospese per tutti gli studenti della prima in questione .Intanto è in corso una operazione di sanificazione straordinaria dell’aula e dei servizi igienici del piano.