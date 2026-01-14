Avellino: Alla Fismic la prima sfida 2026

Il sindacato vince la competizione con la Fiom ed elegge due delegati su tre

Avellino.  

Alla Italcontainers di Mercogliano, si è consumata la prima sfida elettorale del mondo metalmeccanico Irpino.

L'azienda del gruppo Marinelli, riveste un ruolo importante nell'indotto dell'automotive e produce particolari per Ferrari e Stellantis e da poco si è inserita anche nel settore ferroviario.

La Fismic Irpina vince la competizione con la Fiom ed elegge due delegati su tre Antonio Mastromarino e Giuseppe Caprio. Mastromarino essendo il più votato della fabbrica assumerà anche il ruolo di responsabile della sicurezza (RLS).

Sono particolarmente soddisfatto dichiara il segretario generale della Fismic/Confsal Giuseppe Zaolino.

Il voto di questa mattina alla Italcontainers dimostra la vitalità e la reale rappresentatività dell'organizzazione.

Nel mondo metalmeccanico e soprattutto nelle piccole e medie aziende le persone si fanno rappresentare da colleghi di cui si fidano e Mastromarino e Caprio sono stati eletti proprio su questi valori.

La segreteria provinciale si complimenta con entrambi e coglie l'occasione per annunciare che sta lavorando su un progetto di gemellaggio con gli amici della Ferrari di Modena costruendo un asse sindacale strategico tra Avellino e Modena.

