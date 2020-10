Brindisi e bagordi sullo Stadio, controlli anti-degrado Forze dell'ordine in azione ad Avellino

Controlli sul piazzale dello Stadio, municipale in azione ad Avellino. Lo slargo dallo scorso febbraio e' diventato terminal dei bus dell'Air, ma puntualmente autisti e capiservizio dell'azienda trasporti si trovano, ogni mattina , di fronte al piazzale travolto dal degrado della notte. Bottiglie, cartoni di pizza d 'asporto, lattine e molto altro ancora vengono abbandonati da gruppi di giovani ,che si ritrovano sul piazzale nella notte. Senza dimenticare le coppiette che trovano nello slargo un punto comodo per appartarsi di sera. La zona e' meta prediletta da tantissimi ragazzi in città. Stasera con fari puntati e lampeggianti accesi, una volante della Polizia Municipale con due agenti a bordo ha perlustrato l'area scoraggiando qualsivoglia momento di ritrovo senza regole. I dipendenti dell'Air come anche gli utenti del servizio di trasporto lamentano lo scenario sconfortante che si presenta la mattina dinanzi agli occhi di tutti. Gli stessi dipendenti del terminal si vedono costretti a liberare i punti strategici per il servizio, dai rifiuti che sporcano la piazza. In tanti richiedono la sistemazione di telecamere di videosorveglianza e l'istituzione di una ztl che possa garantire decoro e sicurezza nell'area. Non sono mancate, nei mesi scorsi, segnalazioni su situazioni di pericolo. In particolari momenti di euforia alcuni gruppi di persone hanno dato vita a scorribande in auto nel piazzale. "Servono controlli sempre più serrati - spiegano i cittadini -. Di sera l 'area diventa terra di nessuno".