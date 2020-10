Criscuoli, S.Angelo chiede tempi certi per terapia intensiva La nota dell'Amministrazione comunale

Nel corso degli ultimi mesi, quelli più complessi dell’emergenza Covid-19, tutta la comunità di Sant’Angelo dei Lombardi si è stretta intorno all’Ospedale Criscuoli.

Tutto il gruppo consiliare, sia il gruppo di maggioranza che di minoranza, la Parrocchia Sant’Antonino Martire, i cittadini, le associazioni, le imprese hanno manifestato il loro concreto sostegno per il potenziamento della terapia intensiva. La solidarietà di tutti ha permesso di acquistare attrezzature utili e la recente conclusione delle procedure concorsuali rappresenta senza dubbio un importante passo avanti.

Nel quadro sanitario generale che si sta delineando, con l’emergenza Covid-19 ancora in corso, è però necessario ed urgente avere certezze sia per quanto riguarda l’aspetto della prevenzione con il rafforzamento della medicina territoriale sia per quel che riguarda l’attivazione del reparto di terapia intensiva presso l’Ospedale Criscuoli.

Questo è quanto è emerso nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi del 1 ottobre 2020.

Il Consiglio deliberando all’unanimità, ritiene indifferibile ed urgente avere dalla Asl di Avellino informazioni certe e precise sullo stato dei lavori e sui tempi entro cui il personale sanitario sarà effettivamente disponibile, per rendere operativo il reparto di terapia intensiva.

Al tempo stesso, è ugualmente fondamentale rafforzare la presenza della medicina territoriale con una struttura del distretto sanitario più efficiente attraverso il trasferimento dello stesso nello stabile che ospitava la Regione e che risulta attualmente libero.

Tutto ciò nell’ottica di rafforzare la collaborazione istituzionale, e dare ulteriore valore al lavoro fatto negli ultimi nell’ambito sanitario da parte del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Il Comune ritiene inoltre indifferibile che il sindaco di Avellino - Gianluca Festa - proceda a convocare l’assemblea dei sindaci, per permettere a quest’organo fondamentale di svolgere pienamente il ruolo che gli spetta, ovvero quello di programmazione e controllo sull’attività del territorio garantendo il confronto e la centralità dei Sindaci.

La presa di posizione del Consiglio Comunale, lungi dall’avere intenti polemici, nasce dalla necessità di fornire certezze ai propri cittadini e ai cittadini dell’intera Irpinia e con l’obiettivo di preservare il rapporto e la collaborazione istituzionale con la Asl.