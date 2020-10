Covid, a Villamaina screening a tappeto sulla popolazione In azione l'unità Mobile dell'Asl

Emergenza Covid, a Villamaina test a tappeto sulla popolazione. In una nota "il sindaco Stefania Di Cicilia e tutta l’amministrazione comunale ringraziano il Direttore generale dell’ASL di Avellino per aver recepito con prontezza e disponibilità la richiesta di screening rivolto alla popolazione interessata a fronte del primo caso accertato di Covid-19. Si ringrazia altresì l’Unità Mobile dell’ASL di Avellino ed il personale USCA per il tempestivo intervento, per la professionalità e la disponibilità messe in campo.

Con la speranza - conclude la nota - che questo periodo difficile per tutti noi passi in fretta, si rinnova l’invito al rispetto rigoroso delle regole, a mantenere il distanziamento sociale, la massima igiene, ad usare i dispositivi di sicurezza individuale (mascherina), ad essere sempre prudenti ed in ogni circostanza.