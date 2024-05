Condotte idriche colabrodo: ancora una perdita consistente ad Ariano Ennesimo appello all'Alto Calore

Sembra essere una guerra persa ormai contro l'Alto Calore. Le perdite aumentano a macchia di leopardo ovunque sul territorio, lungo le strade. Per gli stessi operai è diventato praticamente impossibile fronteggiare una situazione di emergenza sempre più grave.

Condotte colabrodo che superano abbondantemente i 50 anni di vita e in qualche zona anche di più. La segnalazione di oggi ci arriva da contrada Sterda di sotto, in prossimità dell'incrocio che porta a Montecalvo Irpino e Vallone di Valle. Sono mesi che l'acqua si perde abbondantemente lungo la strada.

I residenti hanno segnalato più volte la problematica, ma fino ad oggi non si è visto nessuno, qui come in altre zone della città.